الخميس.. يحيى خليل يقدم مزيج الجاز على المسرح الصغير

يقدم الموسيقار يحيى خليل، في الثامنة مساء الخميس المقبل، على المسرح الصغير بالأوبرا بمصاحبة مجموعة من أبرع العازفين المصريين، باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني الفريد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز.

وتتضمن هذه الأعمال، "بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة"، ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية إلى جانب تنويعات لعدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي قام خليل بإعادة تشكيل توزيعاتها بأسلوب الجاز لأم كلثوم، عبدالحليم حافظ، شادية وفريد الأطرش.

المعروف أن يحيى خليل، هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من مزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة، وهو مثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج.