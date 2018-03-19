تسجيل الدخول

الوطن

الخميس.. يحيى خليل يقدم مزيج الجاز على المسرح الصغير

منذ 9 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
الخميس.. يحيى خليل يقدم مزيج الجاز على المسرح الصغير

يحيى خليل

يقدم الموسيقار يحيى خليل، في الثامنة مساء الخميس المقبل، على المسرح الصغير بالأوبرا بمصاحبة مجموعة من أبرع العازفين المصريين، باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني الفريد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز.

وتتضمن هذه الأعمال، "بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة"، ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية إلى جانب تنويعات لعدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي قام خليل بإعادة تشكيل توزيعاتها بأسلوب الجاز لأم كلثوم، عبدالحليم حافظ، شادية وفريد الأطرش.

المعروف أن يحيى خليل، هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من مزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة، وهو مثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج.

أخبار متعلقة

الأربعاء.. "بنات العمالقة" ضيفات المسرح الصغير بالأوبرا

الأربعاء.. "بنات العمالقة" ضيفات المسرح الصغير بالأوبرا
استمرار فعاليات ورشتي المسرح والمخترع الصغير في "ثقافة أسيوط"

استمرار فعاليات ورشتي المسرح والمخترع الصغير في "ثقافة أسيوط"
السبت.. أوبرا "سميراميس" لروسينى من نيويورك إلى المسرح الصغير

السبت.. أوبرا "سميراميس" لروسينى من نيويورك إلى المسرح الصغير
السبت.. "إكسير الحب" في بث مباشر من المتروبوليتان إلى المسرح الصغير

السبت.. "إكسير الحب" في بث مباشر من المتروبوليتان إلى المسرح الصغير
السبت.. "السيمفوني" يعزف مؤلفات بيتهوفن على المسرح الصغير

السبت.. "السيمفوني" يعزف مؤلفات بيتهوفن على المسرح الصغير
الخميس.. يحيى خليل يقدم أشهر مؤلفاته على المسرح الصغير

الخميس.. يحيى خليل يقدم أشهر مؤلفاته على المسرح الصغير
الخميس.. "الخادمة السيدة" على المسرح الصغير

الخميس.. "الخادمة السيدة" على المسرح الصغير
اليوم.. عرض فيلم "محطة الطريق" على المسرح الصغير

اليوم.. عرض فيلم "محطة الطريق" على المسرح الصغير

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

اليوم.. عرض "الزورق" ضمن فعاليات تكريم موسى توريه بـ"مهرجان الأقصر"

اليوم.. عرض "الزورق" ضمن فعاليات تكريم موسى توريه بـ"مهرجان الأقصر"

الخميس.. يحيى خليل يقدم مزيج الجاز على المسرح الصغير

الخميس.. يحيى خليل يقدم مزيج الجاز على المسرح الصغير

وزير المالية: نتوقع نمو الاقتصاد 5.4% في الربع الثالث من 2017 - 2018

وزير المالية: نتوقع نمو الاقتصاد 5.4% في الربع الثالث من 2017 - 2018

الطيب يصل قصر الرئاسة الموريتاني للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز

الطيب يصل قصر الرئاسة الموريتاني للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز

اليوم.. الحكم في طعن "عمارة" على استبعاده من رئاسة "النقض"

اليوم.. الحكم في طعن "عمارة" على استبعاده من رئاسة "النقض"

اختيارات الوطن

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

بشرى للنباتيين: «برجر وشاورما وبيكاتا» من خلاصة القمح

بشرى للنباتيين: «برجر وشاورما وبيكاتا» من خلاصة القمح

«سارة» رسمت بورتريه لـ«محمد صلاح» فى 15 ساعة.. يستاهل

«سارة» رسمت بورتريه لـ«محمد صلاح» فى 15 ساعة.. يستاهل

عروض للركب على ملازم «عين شمس»: اشترى واحدة.. تاخد التانية هدية

عروض للركب على ملازم «عين شمس»: اشترى واحدة.. تاخد التانية هدية

سيدات «قوص» يصنعن تماثيل ومشغولات يدوية من عظام الجمل: «ما ينحتها إلا ستاتها»

سيدات «قوص» يصنعن تماثيل ومشغولات يدوية من عظام الجمل: «ما ينحتها إلا ستاتها»

الأكثر قراءة

عاجل