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الوطن

"الآداب" تضبط 11 شخصا بتهمة التحرش بالفتيات في السويس

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد مقلد
"الآداب" تضبط 11 شخصا بتهمة التحرش بالفتيات في السويس

تحرش - أرشيفية

شنّت شرطة الآداب في السويس، صباح اليوم، حملات موسعة أمام مدارس الفتيات وبشوارع المحافظة، لملاحقة المتحرشين بالسيدات والفتيات، وتمكنت الحملة من القبض على 11 شخصا متهمين باعتراض طريق الفتيات، ومعاكستهن والتحرش بهن أمام المدارس بأحياء عتاقة وفيصل.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملات أمنية في شوارع المحافظة وأمام مدارس الفتات بمرحلتي الإعدادية والثانوية، لملاحقة المتحرشين بالفتيات أمام المدارس في ظل شكوى أولياء الأمور ومسؤولي المدارس من هؤلاء المتحرشين.

وقاد الحملة النقيب أحمد ممدوح رئيس مباحث شرطة الآداب، وتمكنت الحملة من القبض على 11 شخصا، من أمام مدارس الثانوية بنات بأحياء فيصل وعتاقة، لاعتراضهم طريق الفتيات والتحرش بهن، وتحرر محاضر للمتهمين بقسم شرطة الآداب، وحولت للنيابة العامة في السويس للتحقيق.

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