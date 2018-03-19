اليوم.. عرض "الزورق" ضمن فعاليات تكريم موسى توريه بـ"مهرجان الأقصر"

يعرض ضمن فعاليات تكريم المخرج السنغالي موسى توريه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الفيلم الروائي الطويل "الزورق" والذي يعد واحدًا من أهم أعماله، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، في قاعة المؤتمرات.

يذكر أن موسى توريه ولد عام 1958 بالسنغال، وبدأ مسيرته الفنية بالعمل كفني كهرباء في أحد الأفلام لكي يتمكن من عمل فيلمه القصير الأول عام 1987، وقدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1991 بعنوان "Toubab Bi"، وحصل على جوائز دولية عديدة، وفي عام 1987، أنشأ شركة إنتاج خاصة باسم "Les Films du Crocodile".

قدم "توريه"، على مدار مشواره السينمائي عشرات الأفلام، ما بين روائية قصيرة وطويلة، وتسجيلية.