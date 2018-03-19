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الوطن

اليوم.. الحكم في طعن "عمارة" على استبعاده من رئاسة "النقض"

منذ 13 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
اليوم.. الحكم في طعن "عمارة" على استبعاده من رئاسة "النقض"

دائرة رجال القضاء تحسم مصير "عمارة"

تصدر دائرة طلبات رجال القضاء، اليوم حكمها في الطعن المقام من المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، على قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء، وتعيين المستشار مجدي أبو العلا، رغم أقدمية "عمارة".

كان المستشار أنس عمارة، تقدم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء على قرار استبعاده من رئاسة محكمة النقض وتخطي مبدأ الأقدمية.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اعتمد في نهاية ابريل الماضي ترشح 3 أعضاء من أصل أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض، لاختيار أحدهم رئيسا للمحكمة، حسبما نصت عليه التعديلات الجديدة لقانون اختيار رؤساء الهيئات القانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017، الذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية.

وضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين أنس عمارة، ومجدي أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدي، واختار رئيس الجمهورية المستشار مجدي أبوالعلا، إعمالا لتلك التعديلات.

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