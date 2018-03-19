حضور عدد من أقارب ريهام سعيد محاكمتها بتهمة خطف الأطفال

حضر عدد كبير من أهالي وأقارب المتهمين في قضية التحريض على خطف الأطفال، المتهمة فيها الإعلامية ريهام سعيد، و7 آخرين للمحكمة اليوم؛ لحضور أولى جلسات القضية التي تنظرها محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس.

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، قررت حبس الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، ورئيس تحرير البرنامج أكرم النحاس، ومصور آخر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم بتهمة التحريض على خطف الأطفال، وحضر مع المتهمين المحاميان جميل سعيد وعصام عجاج.