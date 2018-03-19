تسجيل الدخول

الوطن

حضور عدد من أقارب ريهام سعيد محاكمتها بتهمة خطف الأطفال

منذ 27 دقيقة
كتب: طارق عباس
حضور عدد من أقارب ريهام سعيد محاكمتها بتهمة خطف الأطفال

حضور عدد من اقارب ريهام سعيد بالمحكمة

حضر عدد كبير من أهالي وأقارب المتهمين في قضية التحريض على خطف الأطفال، المتهمة فيها الإعلامية ريهام سعيد، و7 آخرين للمحكمة اليوم؛ لحضور أولى جلسات القضية التي تنظرها محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس.

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، قررت حبس الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، ورئيس تحرير البرنامج أكرم النحاس، ومصور آخر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم بتهمة التحريض على خطف الأطفال، وحضر مع المتهمين المحاميان جميل سعيد وعصام عجاج.

أخبار متعلقة

مفيد فوزي: لا يمكن ريهام سعيد تحرض على خطف أطفال "اتشنكلت مع الإعداد"

مفيد فوزي: لا يمكن ريهام سعيد تحرض على خطف أطفال "اتشنكلت مع الإعداد"
محاكمة ريهام سعيد فى التحريض على خطف الأطفال غداً

محاكمة ريهام سعيد فى التحريض على خطف الأطفال غداً
بعد قليل.. بدء محاكمة ريهام سعيد بتهمة التحريض على خطف الأطفال

بعد قليل.. بدء محاكمة ريهام سعيد بتهمة التحريض على خطف الأطفال
ريم البارودي تتضامن مع ريهام سعيد في محاكمتها بالتحريض على خطف الأطفال

ريم البارودي تتضامن مع ريهام سعيد في محاكمتها بالتحريض على خطف الأطفال

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

والدة مصور "صبايا الخير": "أكتر واحد اتحبس وهو ماصورش أصلا"

والدة مصور "صبايا الخير": "أكتر واحد اتحبس وهو ماصورش أصلا"

ضبط موظفة حكومية نصبت على 6 أشخاص بزعم تعيينهم في الغربية

ضبط موظفة حكومية نصبت على 6 أشخاص بزعم تعيينهم في الغربية

"الخارجية الألمانية": سنبقى "شريكا صعبا" بعد إعادة انتخاب بوتين

"الخارجية الألمانية": سنبقى "شريكا صعبا" بعد إعادة انتخاب بوتين

"الصحة": إصابة 22 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس بمرسى علم

"الصحة": إصابة 22 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس بمرسى علم

عناصر إرهابية تقتل جنديين ليبيين وتستولي على أسلحة للجيش في "درنة"

عناصر إرهابية تقتل جنديين ليبيين وتستولي على أسلحة للجيش في "درنة"

اختيارات الوطن

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

بشرى للنباتيين: «برجر وشاورما وبيكاتا» من خلاصة القمح

بشرى للنباتيين: «برجر وشاورما وبيكاتا» من خلاصة القمح

«سارة» رسمت بورتريه لـ«محمد صلاح» فى 15 ساعة.. يستاهل

«سارة» رسمت بورتريه لـ«محمد صلاح» فى 15 ساعة.. يستاهل

عروض للركب على ملازم «عين شمس»: اشترى واحدة.. تاخد التانية هدية

عروض للركب على ملازم «عين شمس»: اشترى واحدة.. تاخد التانية هدية

سيدات «قوص» يصنعن تماثيل ومشغولات يدوية من عظام الجمل: «ما ينحتها إلا ستاتها»

سيدات «قوص» يصنعن تماثيل ومشغولات يدوية من عظام الجمل: «ما ينحتها إلا ستاتها»

الأكثر قراءة

عاجل