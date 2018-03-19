"التجمع": حملة "طرق أبواب" بالبدرشين للحشد لانتخابات الرئاسة

قال أحمد عبدالعزيز القيادي باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي بحزب التجمع، إن الحزب سينظم حملة "طرق أبواب" تبدأ غدا وحتى موعد الصمت الانتخابي لدعوة الشباب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أن هذه الحملة ستبدأ في مدينتي البدرشين وحلوان.

وأضاف "عبدالعزيز"، لـ"الوطن"، أن الحزب سينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالبدرشين يوم الجمعة المقبل، بحضور رئيس الحزب السيد عبدالعال والكاتب الصحفي نبيل زكي ونائبي البدرشين صبحي الدالي وبكر أبو غريب.

وتابع "عبدالعزيز": "سنواجه أفراد جماعة الأخوان الارهابية في جنوب الجيزة وفي مناطق عدة بالجمهورية الذي يحثون المواطنين على المقاطعة، وسيكون حزب التجمع وشبابه من يحثون الشباب والمواطنين على المشاركة في الانتخابات من أجل الاستقرار والتنمية".