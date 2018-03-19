تسجيل الدخول

الوطن

اليوم.. "التنظيم والإدارة" ينظم ندوة "المرأة المصرية - قائدة الحياة"

منذ 15 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
اليوم.. "التنظيم والإدارة" ينظم ندوة "المرأة المصرية - قائدة الحياة"

المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية للعاملين في الجهاز تحت عنوان "المرأة المصرية .. قائدة الحياة، صانعة الأجيال" وذلك بمشاركة الكاتب الصحفية نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة.

وتأتي الندوة استكمالا للندوات التثقيفية التي ينظمها الجهاز لرفع الوعي بالقضايا الهامة خاصة المتعقلة بقانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمنها حقوق المرأة في القانون ووضعها في الجهاز الإداري للدولة حاليا.

وقال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز في تصريحات صحفية، إن المرأة تحتل نسبة 30% من المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، بينما تحتل المرأة نسبة 59 % من المناصب القيادية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فضلا عن انها تشغل 45% من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

أخبار متعلقة

حقوقي: التقييم يقضي على البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة

حقوقي: التقييم يقضي على البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة
أبو بكر الجندي: العاملون بالتنمية المحلية يمثلون نصف الجهاز الإداري

أبو بكر الجندي: العاملون بالتنمية المحلية يمثلون نصف الجهاز الإداري
دورات تدريبية مجانية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بجامعة بني سويف

دورات تدريبية مجانية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بجامعة بني سويف
"المركزي للتنظيم": حريصون على تذليل عقبات تطوير الجهاز الإداري

"المركزي للتنظيم": حريصون على تذليل عقبات تطوير الجهاز الإداري
"التنظيم والإدارة": الجهاز الإداري يشكل عبئا على الدولة

"التنظيم والإدارة": الجهاز الإداري يشكل عبئا على الدولة
"التنظيم والإدارة": التعويل على شرفاء الجهاز الإداري لكشف الفاسدين

"التنظيم والإدارة": التعويل على شرفاء الجهاز الإداري لكشف الفاسدين

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

والدة مصور "صبايا الخير": "أكتر واحد اتحبس وهو ماصورش أصلا"

والدة مصور "صبايا الخير": "أكتر واحد اتحبس وهو ماصورش أصلا"

ضبط موظفة حكومية نصبت على 6 أشخاص بزعم تعيينهم في الغربية

ضبط موظفة حكومية نصبت على 6 أشخاص بزعم تعيينهم في الغربية

"الخارجية الألمانية": سنبقى "شريكا صعبا" بعد إعادة انتخاب بوتين

"الخارجية الألمانية": سنبقى "شريكا صعبا" بعد إعادة انتخاب بوتين

"الصحة": إصابة 22 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس بمرسى علم

"الصحة": إصابة 22 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس بمرسى علم

عناصر إرهابية تقتل جنديين ليبيين وتستولي على أسلحة للجيش في "درنة"

عناصر إرهابية تقتل جنديين ليبيين وتستولي على أسلحة للجيش في "درنة"

اختيارات الوطن

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

بشرى للنباتيين: «برجر وشاورما وبيكاتا» من خلاصة القمح

بشرى للنباتيين: «برجر وشاورما وبيكاتا» من خلاصة القمح

«سارة» رسمت بورتريه لـ«محمد صلاح» فى 15 ساعة.. يستاهل

«سارة» رسمت بورتريه لـ«محمد صلاح» فى 15 ساعة.. يستاهل

عروض للركب على ملازم «عين شمس»: اشترى واحدة.. تاخد التانية هدية

عروض للركب على ملازم «عين شمس»: اشترى واحدة.. تاخد التانية هدية

سيدات «قوص» يصنعن تماثيل ومشغولات يدوية من عظام الجمل: «ما ينحتها إلا ستاتها»

سيدات «قوص» يصنعن تماثيل ومشغولات يدوية من عظام الجمل: «ما ينحتها إلا ستاتها»

الأكثر قراءة

عاجل