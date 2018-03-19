اليوم.. "التنظيم والإدارة" ينظم ندوة "المرأة المصرية - قائدة الحياة"

ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية للعاملين في الجهاز تحت عنوان "المرأة المصرية .. قائدة الحياة، صانعة الأجيال" وذلك بمشاركة الكاتب الصحفية نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة.

وتأتي الندوة استكمالا للندوات التثقيفية التي ينظمها الجهاز لرفع الوعي بالقضايا الهامة خاصة المتعقلة بقانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمنها حقوق المرأة في القانون ووضعها في الجهاز الإداري للدولة حاليا.

وقال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز في تصريحات صحفية، إن المرأة تحتل نسبة 30% من المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، بينما تحتل المرأة نسبة 59 % من المناصب القيادية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فضلا عن انها تشغل 45% من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.