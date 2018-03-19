القوات المسلحة تشارك في تدريبات "درع الخليج المشترك 1" بالسعودية

غادرت عناصر من القوات المسلحة المصرية، للمشاركة في التدريب المشترك "درع الخليج المشترك -1"، والذي ينفذ بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من الأسلحة المشتركة البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة للقوات المسلحة، بدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

يهدف التدريب، إلى تبادل الخبرات فى مجالات تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة التدريبية المختلفة، وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتنمية قدرتها على تنفيذ المهام التكتيكة النمطية وغير النمطية فى مسارح العمليات المختلفة، لتأمين الأهداف الحيوية، وحماية الممرات الملاحية، ومواجهة التهديدات المحتملة.

ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لنقل وتبادل الخبرات، وتعزيز أوجة التعاون العسكري، وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.