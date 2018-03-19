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الوطن

رئيس شركة مياه الغربية: توافر فرص عمل جديدة لـ"الحرفيين" بنظام التعاقد

منذ 8 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
رئيس شركة مياه الغربية: توافر فرص عمل جديدة لـ"الحرفيين" بنظام التعاقد

رئيس شركة مياه الغربية: توافر فرص عمل جديده لـ"الحرفيين "بنظام التعاقد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية اليوم عن توافر فرص عمل جديدة لقطاع وفئة عمالة الحرفيين بنظام التعاقد كمرحلة أولى وذلك في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة منظومة العمل وتيسيرا للخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وأضاف المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن احتياجات الشركة تتمثل في 7 سائقين ولحام كهرباء ودهان دوكو وكهربائي لف مواتير وخراط معادن، لافتا إلى أن استمارات التقديم لشغل تلك الوظائف متاحة بمقر الحملة الميكانيكية بشارع سعيد بمدينة طنطا مقابل 50 جنيها تسدد بخزينة الشركة.

وأوضح رئيس الشركة أن الشروط من ضمنها أن يكون المتقدم لا يزيد سنه عن 32 عاما وحاصل على شهادة محو الأمية أو الشهادة الابتدائية ومقيم بمركز ومدينة طنطا وأن تلقي استمارات وأوراق التقديم مفتوح حتى 29 مارس الجاري.

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