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الوطن

"الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

منذ 8 دقيقة
كتب: أ ش أ
"الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة غدا الثلاثاء ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 22 29

وسط الدلتا 21 29

الإسكندرية 16 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 25

السلوم 12 27

سيوة 13 31

بورسعيد 17 25

دمياط 18 25

العريش 14 27

رفح 13 26

الإسماعيلية 18 30

السويس 18 30

رأس سدر 15 29

نخل 11 29

نويبع 20 30

طابا 15 30

كاترين 13 26

الطور 17 30

شرم الشيخ 19 30

الغردقة 16 30

مرسى علم 17 30

الفيوم 15 29

بنى سويف 15 29

المنيا 15 29

أسيوط 18 31

سوهاج 14 34

قنا 18 36

الأقصر 15 37

أسوان 19 37

أبوسمبل 17 37

الوادى الجديد 12 35

شلاتين 17 29

أبو رماد 17 28

راس حدربة 18 28

حلايب 18 27

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