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الوطن

البشير: العلاقات المصرية السودانية مصلحة وقوة للطرفين

منذ 17 دقيقة
كتب: عزة عطية
البشير: العلاقات المصرية السودانية مصلحة وقوة للطرفين

عمر البشير

وجه عمر البشير الرئيس السوداني، جزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، موضحا أن الزيارة تطرقت إلى أغلب القضايا التي تشغل البلدين، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية قوية للتعاون في القضايا التي تشغل البلدين، والحفاظ على مصلحة البلدين والشعبين.

وأضاف البشير، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي اليوم، أنه اللقاءات الثنائية أدت إلى زيادة التفاهم والمزيد من التعاون بين البلدين، مؤكدا أن هناك تفاهم كبير بين الجانبين يؤدي إلى تعاون في جميع المجالات، وأن البلدين سيرتقيان بالعلاقات الثنائية من خلال التعاون المشترك.

وأكد: "أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وجغرافية واجتماعية، والتعاون هو مصلحة وقوة للطرفين"، ووعد باستمرار العلاقات واللقاءات الثنائية للتركيز على عدد من القضايا سواء في الخرطوم أو القاهرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، اليوم الإثنين، نظيره السوداني عمر البشير، في زيارته للقاهرة ضمن إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في المجالات كافة، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.

السيسي يستقبل البشير لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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