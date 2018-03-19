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الوطن

إزالة 30 حالة تعد بالبناء على أراض زراعية في البحيرة

منذ 17 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إزالة 30 حالة تعد بالبناء على أراض زراعية في البحيرة

أرشيفية

وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لجميع أنواع التعديات على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية، وتكثيف حملات إزالة التعديات للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة خالد عمارة رئيس الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضي وقوة أمنية من الشرطة، اليوم، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 30 حالة تعد بالبناء على مساحة 2551.5 متر، وذلك بنطاق المدينة وقرى بلقطر وبركة غطاس ودمسنا وجواد حسني وبطورس وكوم القناطر.

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