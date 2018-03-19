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أمن الجيزة: ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية و18 متهما بالإتجار في المخدرات

منذ 18 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
أمن الجيزة: ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية و18 متهما بالإتجار في المخدرات

اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة

أسفرت حملات شنتها مديرية أمن الجيزة، وترأسها اللواء عصام مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن ضبط 18 بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح.

وضبطت القوات، في ضوء تنفيذ تعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بشن حملات أمنية بصفة مستمرة، 3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين متورطين في وقائع سرقات الشقق السكنية ورواد البنوك بالطالبية وأكتوبر، وتحفظت عليهم وأحالتهم للنيابة التي تباشر التحقيق.

وأسفرت الحملة، التي استمرت 8 ساعات متواصلة، وشارك فيها عدد كبير من ضباط المديرية بإدارة البحث الجنائي والمرافق والمرور تحت قيادة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بين عدم حمل رخصة قيادة وانتظار خاطئ والحمولة الزائدة وعدم استخدام حزام الأمان والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، وأيضا نفذت القوات 1456حالة إشغالات من الطرق العامة والشوارع والميادين.

كانت مديرية أمن الجيزة ضبطت أكثر من 200 متهم هارب من أحكام قضائية وتجار مخدرات وحائزي الأسلحة النارية خلال الحملات الأمنية التي استغرقت أكثر من 20 يوما، واستهدفت تطهير البؤر الإجرامية بالمحافظة.

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