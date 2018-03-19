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الوطن

البشير: ندعم السيسي في الانتخابات الرئاسية "لأننا تعاونا معه ونعرفه"

منذ 28 دقيقة
كتب: طاهر محمد
البشير: ندعم السيسي في الانتخابات الرئاسية "لأننا تعاونا معه ونعرفه"

عمر البشير

قال الرئيس السوداني عمر البشير إننا ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مضيفا: "لأننا تعاونا معه، عرفناه عن قرب، وعرفنا صدقه وتطلعاته للعلاقات بين البلدين".

وأضاف البشير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري اليوم: "العلاقات المصرية-السودانية تاريخية وجغرافية واجتماعية".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل نظيره السوداني عمر البشير، ضمن زيارته للقاهرة في إطار مواصلة التشاور لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في المجالات كافة، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.

السيسي يستقبل البشير لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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