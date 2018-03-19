رئيس ميت غمر يعقد لقاء مفتوحا لحل مشاكل المواطنين

عقد سعد الفرماوي، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم، لقاء مفتوحا لحل مشاكل المواطنين برئاسة المركز بحضور المحاسب صلاح بكر، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر وهناء السعيد، مدير إدارة خدمة المواطنين، وسالم أحمد سالم، خدمة المواطنين تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين.

وأكد بيان صادر عن رئاسة المركز، أنه تم عرض عدد 3 حالات الأولى من ناحية ميت غمر بخصوص التضرر من وجود تعد على أرض أملاك دولة والثانية من ناحية أبو نبهان بخصوص التضرر من هدم بدون ترخيص، والثالثة من ناحية سنتماي.

وعرضت المشكلات بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات المختصة بالمشكلة وذلك لعرض المشكلات الخاصة بهم لوضع الحلول المناسبة والفورية لها.