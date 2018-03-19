تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| افتتاح المهرجان الثاني للأسر الطلابية لكليات جامعة طنطا

منذ 14 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
بالصور| افتتاح المهرجان الثاني للأسر الطلابية لكليات جامعة طنطا

افتتاح المهرجان الثاني للأسر الطلابية لكليات جامعة طنطا

انطلقت اليوم، فاعليات المهرجان الثاني للأسر الطلابية لكليات الجامعة والذي تستمر فعالياته في الفترة من 19- 25 مارس الجاري.

وأعطى الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إشارة بدء المهرجان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى أبو عمرو مفوض شئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد شكل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد السباعي وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الفخراني وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وجمع كبير من طلاب كليات الجامعة.

ويتسابق الطلاب في المهرجان في ثلاثة أنشطة وهم النشاط الرياضي ويتضمن بطولتي كرة القدم الخماسي، وتنس الطاولة، والنشاط الاجتماعي وينقسم إلى مسابقة الشطرنج، والتبرع بالدم، أما النشاط الثالث فهو الفني والثقافي ويتضمن الغناء الفردي، والعزف الفردي، والتواشيح، والتمثيل والتقليد، والشعر، والمعلومات العامة.

أخبار متعلقة

"علوم المنوفية" تعقد الاجتماع الدوري الرابع لمتابعة الأنشطة الطلابية

"علوم المنوفية" تعقد الاجتماع الدوري الرابع لمتابعة الأنشطة الطلابية
ماراثون رياضى بمهرجان الأنشطة الطلابية في جامعة المنيا

ماراثون رياضى بمهرجان الأنشطة الطلابية في جامعة المنيا
إطلاق إشارة البدء لمهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة بني سويف

إطلاق إشارة البدء لمهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة بني سويف
"طب الأزهر" تكرم "المحرصاوي" لدعمه الأنشطة الطلابية

"طب الأزهر" تكرم "المحرصاوي" لدعمه الأنشطة الطلابية
رئيس جامعة طنطا يكلف "المصري" للقيام بأعمال عميد كلية الآداب

رئيس جامعة طنطا يكلف "المصري" للقيام بأعمال عميد كلية الآداب
جامعة طنطا تكرم المشاركين في أسبوع شباب متحدي الإعاقة بالمنيا

جامعة طنطا تكرم المشاركين في أسبوع شباب متحدي الإعاقة بالمنيا
بروتوكول تعاون علمي بين جامعة طنطا والجامعة الأمريكية في الإمارات

بروتوكول تعاون علمي بين جامعة طنطا والجامعة الأمريكية في الإمارات

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

تخصيص 3 أوتوبيسات لنقل أهالي إيتاي البارود بعد غلق مزلقان السكة الحديد

تخصيص 3 أوتوبيسات لنقل أهالي إيتاي البارود بعد غلق مزلقان السكة الحديد

Finding Hanafy بالمركز الأول في مسابقة تصميم الألعاب بـ"البريطانية"

Finding Hanafy بالمركز الأول في مسابقة تصميم الألعاب بـ"البريطانية"

غدا.. إعلان أسماء 32 أما مثالية منهن اثنتان من أمهات الشهداء

غدا.. إعلان أسماء 32 أما مثالية منهن اثنتان من أمهات الشهداء

انطلاق دورة إعداد محامي بـ"حقوق القاهرة" بحضور قضاة وأساتذة قانون

انطلاق دورة إعداد محامي بـ"حقوق القاهرة" بحضور قضاة وأساتذة قانون

"الري" تناقش مجالات التعاون مع السفارة والوكالة الإيطالية

"الري" تناقش مجالات التعاون مع السفارة والوكالة الإيطالية

اختيارات الوطن

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

بالتواريخ| لقاءات السيسي والبشير في 4 أعوام

بالتواريخ| لقاءات السيسي والبشير في 4 أعوام

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

الأكثر قراءة

عاجل