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الوطن

"تضامن البحر الأحمر" تعلن أسماء الأمهات المثاليات

منذ 17 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
"تضامن البحر الأحمر" تعلن أسماء الأمهات المثاليات

 أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي  بمحافظة البحر الأحمر، نتيجة مسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

وأعلنت اللجنة المشكلة من المحافظة باختيار الأم المثالية لهذا العام، واللاتى تنطبق عليهم الشروط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت النتيجة كالتالي: أمال محمد حامد الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، و حميده فهمى عبد الجواد الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة، ومريم كمال ذكى الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة، وزكية عبد الروؤف الأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، ونجاح عبد الحميد حسن الأم المثالية البديلة على مستوى المحافظة، وسعاد محمود مصطفى الأم المثالية لمدينة رأس غارب على مستوى المحافظة، وسهير احمد اسماعيل الأم المثالية لمدينة الغردقة على مستوى المحافظة، وإكرام الميرغنى طه الأم المثالية لمدينة سفاجا على مستوى المحافظة، وعطيات محمد محمود الأم المثالية لمدينة القصير على مستوى المحافظة، وسحر محمود محمد الأم المثالية لمدينة مرسى علم على مستوى المحافظة، و فايزة حمزاوى سعيد الأم المثالية لمدينة الشلاتين على مستوى المحافظة، وخديجة أحمد اوكير الأم المثالية لمدينة حلايب على مستوى المحافظة.

يشار إلى أنه من المقرر أن تعلن المحافظة خلال الأيام القادمة موعد الاحتفال الرسمي.

 

"تضامن البحر الأحمر" تعلن أسماء الأمهات المثاليات
"تضامن البحر الأحمر" تعلن أسماء الأمهات المثاليات

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