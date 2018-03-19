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الوطن

"حسب الله": زيارة البشير لها مردود إيجابي على المجالات الاقتصادية

منذ 33 دقيقة
كتب: ولاء نعمة الله
"حسب الله": زيارة البشير لها مردود إيجابي على المجالات الاقتصادية

صلاح حسب الله

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، أن تصريحات الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير، عقب الزيارة التي أجراها الرئيس السوداني إلى مصر اليوم، تؤكد أن مصر تربطها علاقات تاريخية واستراتيجية ومصاهرة بين الشعبين المصري والسوداني.

وضاف "حسب الله" لـ"الوطن"، أن جميع المحاولات والدسائس التي سعى البعض زرعها في هذة العلاقة باءت بالفشل، مبينا أن زيارة البشير لمصر سيكون لها مردود إيجابي علي العلاقات المصرية - السودانية في الفترة المقبلة خاصة في المجالات الاقتصادية.

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