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الوطن

قوافل توعية عن استهلاك مياه الشرب في البحيرة

منذ 30 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
قوافل توعية عن استهلاك مياه الشرب في البحيرة

المهندسة نادية عبده

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن اختيار قرية الأبعادية بدمنهور، لتنظيم قافلة توعوية عن ترشيد الاستهلاك لمياه الشرب.

وأضافت أن القافلة تتضمن جميع التخصصات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، من جودة مياه وخدمة عملاء وفرق صيانة صرف صحي وفرق صيانة مياه وممثلين من جميع أفرع الشركة، بقيادة المهندس خالد حسين رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 22 مارس الجاري، لعمل التوعية اللازمة لضرورة ترشيد استهلاك المياه واتباع أحدث الوسائل العلمية في استعمالات الزراعة، انطلاقا من حملة ترشيد استهلاك المياه على مستوى الجمهورية تحت شعار "النقطة بتفرق".

وأكدت محافظ البحيرة، أنه سيتم تنظيم مؤتمر شعبي حاشد يوم الخميس، في قاعة مركز التعليم المدني بقرية الأبعادية بدمنهور، يحضره المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد كبير من المسئولين التنفيذيين والمتخصصين، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة وأصحاب الأبحاث والأفكار الجديدة في هذا الشأن.

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