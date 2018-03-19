تأجيل محاكمة 14 متهمًا متورطين في أحداث عنف بـ3 مراكز بالمنيا

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم بمحافظة أسيوط، محاكمة 14 متهمًا، متورطين في أحداث عنف، بمراكز ملوي ودير مواس ومغاغة في محافظة المنيا، لجلسة يومي 2 و4 من شهر أبريل المقبل.

وكانت المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع في 4 قضايا، الأولى تضم 4 متهمين في أحداث حرق مجلس مدينة ملوي، وتأجلت ليوم 4 أبريل المقبل، والثانية والثالثة والرابعة، تضم 10 متهمين في أحداث عنف، منها اقتحام قسم شرطة ديرمواس والسجل المدني، وقسم شرطة مغاغة وتأجلت لجلسة 2 أبريل المقبل، لاستكمال المرافعة.

وكانت المحكمة العسكرية، أدانت المتهمين حينما أصدرت بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا، بتهم تخريب منشآت عسكرية وعامة، والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتم القبض عليهم عقب ذلك، لتٌعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة، غير التي أصدرت الحكم الأول "الغيابي".