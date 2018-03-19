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الوطن

إلغاء تراخيص سائق نقل "حمار" من الإسكندرية للمنيا أعلى سيارته

منذ 6 دقيقة
كتب: هيثم البرعى
إلغاء تراخيص سائق نقل "حمار" من الإسكندرية للمنيا أعلى سيارته

الحمار أعلى السيارة الميكروباص

قررت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إلغاء ترخيص قيادة "مؤمن.أ.ع"، سائق سيارة "ميكروباص"، نقل "حمار" خاص به من الإسكندرية إلى المنيا، أعلى السيارة ووثقه مع أغراض مسافرين معه.

كما قررت الوزارة إلغاء ترخيص سيارته، وذلك بعدما ألقت القبض عليه، عقب تداول صور ومقاطع فيديو للحمار أعلى السيارة.

وكانت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبطت سائق سيارة أجرة وضع "حمار" أعلى سيارته ونقله من الإسكندرية إلى مدينة أبو قرقاص بالمنيا.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه "حمار" موثق أعلى سيارة ميكروباص، وتم تحديد هوية سائق "الميكروباص" يُدعى "مؤمن.أ.ع" وأُلقي القبض عليه بمعرفة ضباط مباحث مرور المنيا.   

وكانت النيابة العامة في مدينة أبوقرقاص بالمنيا، اليوم الإثنين،  قررت إخلاء سبيل السائق بعد التحقيق معه في الفيديوهات المتداولة، وبعد أن أقر السائق، في التحقيقات، بملكيته لـ"الحمار"، وأكد أنه لم يكن يملك تكلفة نقله، ما اضطره لوضعه أعلى السيارة مع أغراض عدد من المسافرين معه. 

 

 

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