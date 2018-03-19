3 أفلام في الدورة الخامسة لـ"معرض 421"بسينما عقيل

تُعرض 3 أفلام من توزيع شركة MAD Solutions في الدورة الخامسة من برمجة الأفلام العامة التي تقيمها سينما عقيل بالتعاون مع معرض 421، حيث من المقرر عرض الفيلم القصير "رجل يغرق" للمخرج مهدي فليفل يوم الأربعاء 4 أبريل الساعة 7:30 مساءً و"Submarine" للمخرجة مونيا عقل يوم الأربعاء 18 أبريل الساعة 7:30 مساءً فيما سيعرض الفيلم الروائي الطويل "نحبك هادي" للمخرج محمد بن عطية يوم الإثنين 26 أبريل الساعة 7:30 مساءً.

الدورة الخامسة هذا العام تتعمق في الفروق الدقيقة للسينما العربية المعاصرة، وتنهار فيها مفاهيم الذكورة والأنثوة والاستغلال والإيذاء والانتهازية والبطولة مع بعضها البعض لتقدم برنامج يركز على الضعف ومظاهره. ومن بيروت إلى تونس وما بينهما تركز هذه الدورة الضوء على الأفلام التي تستكشف وتعبر عن الفروق المادية والعاطفية والجغرافيا السياسية الواسعة الحاضرة في الحياة العربية المعاصرة.

"رجل يغرق" فيلم حاصل على ترشيح لـجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير ضمن جوائز بافتا (BAFTA)، وهو إنتاج مشترك بين الدنمارك، المملكة المتحدة واليونان، ويقدم قصة لاجئ فلسطيني شاب محاط بالمجرمين في شوارع آثينا القاسية، ويواجه سلسلة من التنازلات المحزنة عليه القيام بها إذا كان يأمل في النجاة ليوم آخر في حياة المنفى الموحشة.

الفيلم من تأليف وإخراج مهدي فليفل، ومن بطولة عاطف الشافعي وجلال قنيري ومنير الخطيب وربيح السالوس وثيميوس كوكيوس، وهو من إنتاج Final Cut for Real وNakba Film Works وتتولى توزيع الفيلم بالعالم العربي شركة MAD Solutions، فيما تتولى توزيعه خارج العالم العربي شركة Salaud Morisset.