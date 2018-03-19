"الداخلية" توجه قافلة طبية للكشف على المتهمين بأقسام شرطة المنوفية

وجه قطاع الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان، قافلة طبية لمدة 3 أيام، لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين المحتجزين وبعض المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة بالمنوفية.

يأتى ذلك حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين، وتقديم الخدمات الطبية لهم، وكذلك المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة ورجال الشرطة وأسرهم.

وبدأت القافلة أعمالها منذ يوم السبت وتستمر حتى غدًا الثلاثاء، وتضم أطباء من مختلف التخصصات الطبية، توجهوا إلى أقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن المنوفية، ووقعوا الكشف الطبى على بعض المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة وجميع المتهمين المحتجزين، وبعض رجال الشرطة وأسرهم وصرفوا الأدوية اللازمة لهم.