"ثقافة الدقهلية" تنظم دورة تدريبية عن قانون الخدمة المدنية

تنظم الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، برئاسة هشام الإبياري بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة، بمحافظة الدقهلية الدورة التدريبية بعنوان "البرنامج التدريبي الخاص بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية"، وذلك لعدد من العاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية ويقام البرنامج التدريبي بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنصورة.

وعقدت اليوم محاضرة بعنوان "الأسلوب العلمي في إعداد التقارير والمراسلات الإدارية وتطبيقاتها، ويستمر البرنامج التدريبي يستمر على مدار ثلاث أسابيع منذ بداية إنطلاقه.

يتم ذلك تحت إشراف عمرو فرج مدير إدارة التدريب بإقليم شرق الدلتا الثقافي، مها مسعد رئيس قسم المتابعة بفرع ثقافة الدقهلية.

وبدأ البرنامج التدريبي بمحاضرة بعنوان "الإجازات أنواعها والقواعد المنظمة لها وتطبيقاتها"، للمحاضر محمد إبراهيم عوكل مدير إدارة التفتيش.