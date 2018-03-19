ضبط 4 سائقين نقل متعاطين للمخدرات في حملة مرورية بدمياط

شنت مباحث مركز كفر سعد، بمحافظة دمياط، برئاسة العقيد حازم راتب مدير إدارة المرور بإشراف اللواء مجدي أبو العز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، حملات مكثفة لفحص وضبط قائدي المركبات "قيادة مركبة تحت تأثير مخدر".

شارك في الحملة ضباط "إدارة البحث الجنائي وإدارة المرور"، ولجنة من مديرية الصحة وتم فحص 100 سائق، تبين إيجابية 4 حالات تم ضبطهم وهم كلا من: "محمد .ص .ص 37 سائق"، ومقيم "طنطا-الغربية"، قائد السيارة رقم "ع أ ب 7169 نقل الغربية"، و "ف.م 31 عام سائق" ومقيم "أبو صير-الغربية" قائد السيارة رقم "601047 نقل الغربية"، و"أحمد .م.ع 38 عام" سائق ومقيم بلقاس الدقهلية قائد السيارة رقم "د ج ط 4251 نقل الدقهلية"، و"أحمد .ح.ج 26 عام سائق" ومقيم الزقازيق بالشرقية، قائد السيارة رقم "ر ط ب 9814 نقل الشرقية".

وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام "1212، 1213 ، 1214 ، 1215" إداري مركز شرطة كفر سعد لسنة 2018م، وجار العرض على النيابة العامة.