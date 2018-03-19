"اتحاد المستثمرين" يطالب بربط المناهج الدراسية في الجامعات بالصناعة

طالب الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بضرورة إعادة النظر في معاش المهندسين، مؤكدا أن المعاش الحالي سيء ويجب زيادته بما يتناسب وسنوات الخبرة والعمل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده اتحاد المستثمرين مع المهندس هانى ضاحى ، نقيب المهندسين الحالى.

وأضاف خميس، أنه لابد من تعاون مجتمع الصناعة مع نقابة المهندسين، إذ هناك تجربة في جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بربط الصناعة بالجامعة من خلال الاستفادة من البحث العلمي، مؤكدا ضرورة استحداث تخصصات جديدة في الجامعات لتناسب التطور الصناعي.

وتابع خميس، أنه لابد من العمل على تعديل بعض المناهج وإدخال بعض التخصصات الجديدة في كليات الهندسة، فضلا عن تدريب الطلاب خلال فترة الدراسة داخل المصانع مع اعتبار وضع درجة تقييمه أثناء التدريب كجزء من تقييم المشروع النهائي للطلاب.

وأكد خميس، على الاتجاه نحو تعديل مشاريع التخرج للطلاب وعمل مشاريع تخدم الصناعة والمجتمع للاستفادة منه على أرض الواقع.