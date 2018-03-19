"الإسكان": شركة صينية بدأت في تنفيذ المنطقة المركزية بالعاصمة الجديدة

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه بالأمس تم وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والسفير الصيني، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس شركة (cscec) الصينية المنفذة للمشروع، وهي إحدى أكبر شركات المقاولات بالعالم.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن الشركة الصينية تسلمت الأرض التي سيتم تنفيذ المشروع عليها، وسيتم التنفيذ على الفور.

وأشار إلى أن هذه المنطقة سيكون بها 20 برج، ومن بينهم أطول برج في إفريقيا بارتفاع 385 متر.