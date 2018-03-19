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الوطن

بالصور| "البحوث الزراعية" في كفر الشيخ تنظم مؤتمرا لدعم السيسي

منذ 33 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| "البحوث الزراعية" في كفر الشيخ تنظم مؤتمرا لدعم السيسي

مؤتمر لدعم السيسى بكفر الشيخ

نظمت إدارة محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بالتعاون مع حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمحطة، للدعاية الانتخابية لمرشح رئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، والدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور خالد أبو شادي مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.

حضر المؤتمر الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأمين العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالمحافظة، والدكتور الغمري الشوادفي، عضو مجلس الشعب السابق أمين تنظيم حملة "كلنا معاك بكفر الشيخ"، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الأمين العام لحملة كلنا معاك بقطاع وسط الدلتا، والنائب اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ، والدكتور عادل طولان، أستاذ البحوث الزراعية وخبير الثروة السمكية بمحطة البحوث، وجورج سمير، وعلاء العريان، وأشرف صحصاح، ممثلين عن بيت العائلة بكفر الشيخ، وممثلين عن الكنيسة والأزهر والأوقاف، وأكثر من ألف من أعضاء هيئة التدريس بالبحوث ومسئولي الزراعة والاستزراع السمكي والمزارعين من أبناء المحافظة.

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