تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| "مواجهة الإرهاب حق من حقوق الإنسان".. ندوة بوزارة الطيران

منذ 28 دقيقة
كتب: الوطن
بالصور| "مواجهة الإرهاب حق من حقوق الإنسان".. ندوة بوزارة الطيران

جانب من الندوة

نظمت وزارة الطيران المدني ندوة تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران، بعنوان "مفهوم مواجهة الإرهاب حق من حقوق الإنسان" حاضر خلالها الدكتور إيهاب العماوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الطيران المدني.

وتهدف الندوة إلى نشر وتدعيم ثقافة حقوق الإنسان وطرق مكافحة الإرهاب والتوعية بمضمون السيادة الوطنية والخصوصية الثقافية و التركيز على الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان في القانون الدولي.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من أبطال الجيش والشرطة، ثم ألقى الدكتور إيهاب العماوي كلمة ترحيب بالحضور وتحدث عن تعريف حقوق الإنسان؛ في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الإنسان في مصر يتمتع بكافة حقوقه الشخصية والعامة، مؤكدا أن الدستور المصري ضمن المشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد العماوي، أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تشكل اعتداءً على أهم حقوق الإنسان وهي الحق في الحياة وأن الدولة المصرية ما زالت تحارب الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم؛ مطالبا الأمم المتحدة أن تفعل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار مكافحة الاٍرهاب حق من حقوق الإنسان.

وتابع العماوي، أن الدولة المصرية لم تكتف بالمواجهة المسلحة للعناصر الإرهابية بل أعلنت عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة خلال الـ 15عاما المقبلة، حيث قررت مصر أن تنطلق نحو البناء والتنمية في إطار مفهوم أشمل لحقوق الإنسان.

حضر الندوة الدكتور هشام الجيار أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية والتطوير والدكتور أحمد الأشهب أستاذ الإدارة ورئيس المجموعة الكندية المصرية للتدريب وعدد من قيادات الوزراة والعاملين بديوان عام الوزارة والشركات التابعة.

أخبار متعلقة

"الطيران المدني": مطار القاهرة جاهز لاستقبال الرحلات الروسية

"الطيران المدني": مطار القاهرة جاهز لاستقبال الرحلات الروسية
وزير الطيران المدني يستقبل سفير جمهورية مالي بالقاهرة

وزير الطيران المدني يستقبل سفير جمهورية مالي بالقاهرة
"السيسي" يعدل بعض أحكام قانون الطيران المدني

"السيسي" يعدل بعض أحكام قانون الطيران المدني
"الطيران المدني الأمريكي" تبدأ التفتيش على مصر للطيران اليوم

"الطيران المدني الأمريكي" تبدأ التفتيش على مصر للطيران اليوم
وزير الطيران المدني يستقبل السفير الياباني لبحث سبل التعاون

وزير الطيران المدني يستقبل السفير الياباني لبحث سبل التعاون
وزير الطيران المدني يستقبل السفير الصيني بالقاهرة

وزير الطيران المدني يستقبل السفير الصيني بالقاهرة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مقتل 3 أشخاص بتفجير يستهدف أنصار حكمتيار بأفغانستان

مقتل 3 أشخاص بتفجير يستهدف أنصار حكمتيار بأفغانستان

نائب البدرشين: "السيسي" سيحصل على ضعف نسبة انتخابات 2014

نائب البدرشين: "السيسي" سيحصل على ضعف نسبة انتخابات 2014

متصلة لعلي جمعة: ينفع أعمل عمرة لبنتي.. والأخير: روحي لنفسك

متصلة لعلي جمعة: ينفع أعمل عمرة لبنتي.. والأخير: روحي لنفسك

سفير السودان بالقاهرة يعلن عن انعقاد اللجنة الرباعية في أبريل

سفير السودان بالقاهرة يعلن عن انعقاد اللجنة الرباعية في أبريل

عباس يتهم "حماس" باستهداف رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة

عباس يتهم "حماس" باستهداف رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة

اختيارات الوطن

بالصور| دموع وتأثر السيسي خلال كلمة البشير في احتفالية الأسرة المصرية

بالصور| دموع وتأثر السيسي خلال كلمة البشير في احتفالية الأسرة المصرية

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم..

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم.. "جهود غير عادية"

"مصر والسودان إيد واحدة".. مبادرة مصرية لدعم "السودانية": توظيف وعلاج

"مصر والسودان إيد واحدة".. مبادرة مصرية لدعم "السودانية": توظيف وعلاج

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

الأكثر قراءة

عاجل