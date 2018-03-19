بالصور| "مواجهة الإرهاب حق من حقوق الإنسان".. ندوة بوزارة الطيران

نظمت وزارة الطيران المدني ندوة تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران، بعنوان "مفهوم مواجهة الإرهاب حق من حقوق الإنسان" حاضر خلالها الدكتور إيهاب العماوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الطيران المدني.

وتهدف الندوة إلى نشر وتدعيم ثقافة حقوق الإنسان وطرق مكافحة الإرهاب والتوعية بمضمون السيادة الوطنية والخصوصية الثقافية و التركيز على الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان في القانون الدولي.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من أبطال الجيش والشرطة، ثم ألقى الدكتور إيهاب العماوي كلمة ترحيب بالحضور وتحدث عن تعريف حقوق الإنسان؛ في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الإنسان في مصر يتمتع بكافة حقوقه الشخصية والعامة، مؤكدا أن الدستور المصري ضمن المشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد العماوي، أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تشكل اعتداءً على أهم حقوق الإنسان وهي الحق في الحياة وأن الدولة المصرية ما زالت تحارب الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم؛ مطالبا الأمم المتحدة أن تفعل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار مكافحة الاٍرهاب حق من حقوق الإنسان.

وتابع العماوي، أن الدولة المصرية لم تكتف بالمواجهة المسلحة للعناصر الإرهابية بل أعلنت عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة خلال الـ 15عاما المقبلة، حيث قررت مصر أن تنطلق نحو البناء والتنمية في إطار مفهوم أشمل لحقوق الإنسان.

حضر الندوة الدكتور هشام الجيار أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية والتطوير والدكتور أحمد الأشهب أستاذ الإدارة ورئيس المجموعة الكندية المصرية للتدريب وعدد من قيادات الوزراة والعاملين بديوان عام الوزارة والشركات التابعة.