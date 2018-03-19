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الوطن

تنفيذ الأحكام بمطروح تضبط 12 مشتبها بهم جنائيا

منذ 15 دقيقة
كتب: محمد بخات
تنفيذ الأحكام بمطروح تضبط 12 مشتبها بهم جنائيا

حملة امنية - صورة ارشيفية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح، اليوم، من ضبط 12 مشتبهًأ بهم جنائياً، و9 مسجلين شقى خطر، وتنفيذ 3 حكم جنائى، و23 حكم جزئى و9 أحكام مستأنفه، و31 حكم غرامه جزئية، و15 مخالفة جزئية، و28 أحكام سايره.

ونفذت مباحث تنفيذ الأحكام، بإشراف اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وتكثيف الجهود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة، كما تم تنشيط الأكمنة الثابتة والمتحركة والتمركزات الأمنية باشتراك جميع قطاعات المديرية والقوة المرافقة لضبط المحكوم عليهم والهاربين من الأحكام.

وجارى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المتهمين.

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