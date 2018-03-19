أمين "كلنا معاك" في كفر الشيخ: نقف على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي

أكد الدكتور علي أبو شوشة، الأمين العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بكفرالشيخ، أن أبناء المحافظة علي قلب رجلاً واحدًا خلف الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية خلال الأسبوع القادم، لرد الجميل للرئيس نظرَا لما قدمه لأبناء هذا الشعب، وما يتمتع به الرئيس من حب حقيقي من جموع الصناع والزراع والموظفين والشباب والمرأة من أبناء قلين.

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد نظمته محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفرالشيخ، اليوم، بالتعاون مع حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة كفرالشيخ، للدعاية الانتخابية لمرشح رئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور خالد أبو شادي مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.

ووجه أمين عام "كلنا معاك من أجل مصر" بالمحافظة، الدعوة للجماهير للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، لرد الجميل لمن أعاد هيبة مصر بين جميع دول العالم، مؤكدًا أن أبناء كفرالشيخ كانوا في مقدمة المحافظات خلال فترة عمل التوكيلات لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وإنشاء الله سيكونون في المقدمة خلال عمليات التصويت في الانتخابات.

حضر المؤتمر الدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفرالشيخ والأمين العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالمحافظة، والدكتور الغمري الشوادفي عضو مجلس الشعب السابق وأمين تنظيم الحملة، والدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية والأمين العام للحملة بقطاع وسط الدلتا، والنائب اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفرالشيخ، والدكتور عادل طولان أستاذ البحوث الزراعية وخبير الثروة السمكية بمحطة البحوث، وجورج سمير، وعلاء العريان، وأشرف صحصاح، ممثلين عن بيت العائلة بكفرالشيخ، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والأوقاف، وأكثر من ألف من أعضاء هيئة التدريس بالبحوث، ومسئولي الزراعة والاستزراع السمكي، والمزارعين من أبناء المحافظة.