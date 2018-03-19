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الوطن

برلماني: السيسي رئيسا للأمة العربية وليس مصر فقط

منذ 11 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
برلماني: السيسي رئيسا للأمة العربية وليس مصر فقط

جانب من مؤتمر دعم السيسى فى كفر الشيخ

أكد اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب وكيل اللجنة الدينية بالمجلس، أن إنجازات الرئيس السيسي، تتحدث عن نفسها في كافة المجالات، ويجب علينا جميعا الوقوف خلف الرئيس كغطاء شعبي وسياسي له، لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات والتنمية.

وقال الجندي "مصر ليست دولة فقيرة مصر خزائن الأرض، ولا نقول عليها فقيرة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس رئيس مصر فقط وإنما رئيسا للأمة العربية كلها، وهذا الشعب العظيم تحت رئاسة الرئيس السيسي، سوف يعبر الأزمات ولن نهزم أبدا إن شاء الله"، مضيفا: "لازم نطلع جميعا أيام الانتخابات الأسبوع القادم ونزلزل الأرض من تحت أقدام الأعداء"، متابعا: "إحنا مين.. إحنا مصر.. حضارة 7000 سنة".

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد نظمته محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بالتعاون مع حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بمحافظة كفر الشيخ، للدعاية الانتخابية لمرشح رئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، والدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور خالد أبو شادي مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.

حضر المؤتمر الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأمين العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالمحافظة، والدكتور الغمري الشوادفي، عضو مجلس الشعب السابق، أمين تنظيم حملة كلنا معاك بكفرالشيخ، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الأمين العام لحملة "كلنا معاك بقطاع وسط الدلتا"، والنائب اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفرالشيخ، والدكتور عادل طولان أستاذ البحوث الزراعية وخبير الثروة السمكية بمحطة البحوث، وجورج سمير، وعلاء العريان، وأشرف صحصاح، ممثلين عن بيت العائلة بكفر الشيخ، وممثلين عن الكنيسة والأزهر والأوقاف، وأكثر من ألف من أعضاء هيئة التدريس بالبحوث ومسئولي الزراعة والاستزراع السمكي والمزارعين من أبناء المحافظة.

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