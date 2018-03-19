دمشق: نتوقع انسحاب المسلحين من الغوطة قريبا

أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية السورية علي حيدر، عن توقعاته بقبول مجموعة من المسلحين في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية، باتفاق انسحاب من المدينة.

وقال حيدر: "مسلحو المعارضة في جيب مركز مدينة حرستا، أحد جيوب المعارضة الثلاثة في الغوطة، ربما يكونون مستعدين لإبرام مثل هذا الاتفاق، هناك اتصالات مع المسلحين في الغوطة".

وأضاف حيدر "إلى حد ما هناك نتائج، إلى حد ما مقبولة في جزء من الملف، ومن الممكن أن نحقق تقدما في حرستا خلال الفترة القادمة، أنا لا ألتزم بمواقيت محددة لأن المسألة مرتبطة بقبول المسلحين للخروج أو تسوية أوضاعهم ودخول الجيش إلى تلك المنطقة".

وتابع، "ما بقي من الغوطة أظن أنه قابل للحديث"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.