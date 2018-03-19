تسجيل الدخول

الوطن

دمشق: نتوقع انسحاب المسلحين من الغوطة قريبا

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
دمشق: نتوقع انسحاب المسلحين من الغوطة قريبا

صورة أرشيفية

أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية السورية علي حيدر، عن توقعاته بقبول مجموعة من المسلحين في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية، باتفاق انسحاب من المدينة.

وقال حيدر: "مسلحو المعارضة في جيب مركز مدينة حرستا، أحد جيوب المعارضة الثلاثة في الغوطة، ربما يكونون مستعدين لإبرام مثل هذا الاتفاق، هناك اتصالات مع المسلحين في الغوطة".

وأضاف حيدر "إلى حد ما هناك نتائج، إلى حد ما مقبولة في جزء من الملف، ومن الممكن أن نحقق تقدما في حرستا خلال الفترة القادمة، أنا لا ألتزم بمواقيت محددة لأن المسألة مرتبطة بقبول المسلحين للخروج أو تسوية أوضاعهم ودخول الجيش إلى تلك المنطقة".

وتابع، "ما بقي من الغوطة أظن أنه قابل للحديث"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

أخبار متعلقة

عاجل| قوات النظام السوري تسيطر على بلدتين جديدتين في الغوطة الشرقية

عاجل| قوات النظام السوري تسيطر على بلدتين جديدتين في الغوطة الشرقية
عاجل| 20 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية إلى دمشق اليوم

عاجل| 20 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية إلى دمشق اليوم
الصليب الأحمر الدولي: الممرات الإنسانية في "الغوطة الشرقية" غير آمنة

الصليب الأحمر الدولي: الممرات الإنسانية في "الغوطة الشرقية" غير آمنة
الأسد يزور جنودا سوريين في الغوطة الشرقية قرب دمشق

الأسد يزور جنودا سوريين في الغوطة الشرقية قرب دمشق
قوات النظام تسيطر على أكثر من 70% من مساحة الغوطة الشرقية

قوات النظام تسيطر على أكثر من 70% من مساحة الغوطة الشرقية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مقتل 3 أشخاص بتفجير يستهدف أنصار حكمتيار بأفغانستان

مقتل 3 أشخاص بتفجير يستهدف أنصار حكمتيار بأفغانستان

نائب البدرشين: "السيسي" سيحصل على ضعف نسبة انتخابات 2014

نائب البدرشين: "السيسي" سيحصل على ضعف نسبة انتخابات 2014

متصلة لعلي جمعة: ينفع أعمل عمرة لبنتي.. والأخير: روحي لنفسك

متصلة لعلي جمعة: ينفع أعمل عمرة لبنتي.. والأخير: روحي لنفسك

سفير السودان بالقاهرة يعلن عن انعقاد اللجنة الرباعية في أبريل

سفير السودان بالقاهرة يعلن عن انعقاد اللجنة الرباعية في أبريل

عباس يتهم "حماس" باستهداف رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة

عباس يتهم "حماس" باستهداف رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة

اختيارات الوطن

بالصور| دموع وتأثر السيسي خلال كلمة البشير في احتفالية الأسرة المصرية

بالصور| دموع وتأثر السيسي خلال كلمة البشير في احتفالية الأسرة المصرية

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم..

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم.. "جهود غير عادية"

"مصر والسودان إيد واحدة".. مبادرة مصرية لدعم "السودانية": توظيف وعلاج

"مصر والسودان إيد واحدة".. مبادرة مصرية لدعم "السودانية": توظيف وعلاج

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

الأكثر قراءة

عاجل