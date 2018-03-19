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"كامكو": 51 مليار دولار عجزا متوقعا في موازنات دول الخليج

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
"كامكو": 51 مليار دولار عجزا متوقعا في موازنات دول الخليج

صورة أرشيفية

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ مستوى العجز المالي المسجل في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي 51 مليار دولار في 2018، وقال التقرير الصادر عن شركة "كامكو" للبحوث الكويتية، اليوم، إن العجز المقدر يتراجع بنسبة 52% مقارنة بالعجز في موازنات 2017 البالغ 107 مليار دولار،وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وتعد مبادرات تحسين وضبط النفقات، التي تتبعها دول الخليج الست، منذ نحو عامين، من العوامل الرئيسة لتقليص فجوات العجز في الموازنة، وتوقع التقرير،  أن تساهم السعودية بما نسبته 63% من العجز المسجل في موازنات المنطقة، رغم تخفيض نفقاتها بنسبة 14.3% على أساس سنوي. وتوقع التقرير، تراجع مستوى عجز موازنة السعودية إلى أقل من ذلك، على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام وظلت فوق 60 دولارًا للبرميل.ورأى تقرير "كامكو"، أن دول الخليج ستستمر في المبادرات الموجهة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، إلا أنها ستكون أقل مقارنة بالسنوات القليلة السابقة.

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