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الوطن

بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث تدوير المخلفات الصلبة مع مسؤولين أوربيين

منذ 8 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث تدوير المخلفات الصلبة مع مسؤولين أوربيين

محافظ كفر الشيخ يبحث تدوير المخلفات الصلبة مع مسؤلى "التعمير الألمانى"

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ مشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، مع ممثلي بنك التعمير الألماني KFW برئاسة مستر سيبستان، وهيئة التعاون السويسري SECO، برئاسة مستر ايدى، والإتحاد الأوروبى EU، بالإضافة إلى متدربين عن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة برئاسة الأستاذ أحمد خليل، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخالفات الصلبة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الزيارة تهدف للوقوف على الأنشطة التي يقوم بها البرنامج بمحافظة كفرالشيخ، والإجراءات التى تم إتخاذها من قبل وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ المخطط الرئيسي لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار خطة محافظة كفرالشيخ، للعمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات بوزارة البيئة، وإعلان محافظة كفرالشيخ "نظيفة خضراء"، تنفيذًًا لمبادرة رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المهندس صفوت سليمان، المشرف العام على جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، والمهندس محمد اسماعيل استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وعددًا من القيادات التنفيذية.

 

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