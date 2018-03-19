الجبير: زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا ستستمر أسبوعين

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستمر أسبوعين.

وتعد هذه أول زيارة لبن سلمان إلى أمريكا منذ تعيينه وليا للعهد في يونيو الماضي.

وقال بيان صادر من الديوان الملكي، إن ولي العهد خلال زيارته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريح نشرته الوزارة على حسابها في موقع "تويتر" إن زيارة ولي العهد ستستمر "إلى ما يقارب أسبوعين سيقوم خلالها بزيارة 7 مدن وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين". ومن المرتقب أن يلتقي بن سلمان، ترامب، في البيت الأبيض، غدا الثلاثاء.