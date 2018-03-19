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الوطن

محافظ كفر الشيخ: 3 مصانع لتدوير المخلفات.. وتطوير مصانع القمامة ببيلا

منذ 20 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفر الشيخ: 3 مصانع لتدوير المخلفات.. وتطوير مصانع القمامة ببيلا

جانب من لقاء محافظ كفر الشيخ مع وفد البنك الألمانى

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم توريد وتركيب 3 مصانع لتدوير المخلفات، والعمل لتطوير مصانع القمامة بسيدي سالم وبيلا، وإنشاء مرفق للمخلفات في مركز مطوبس، علاوة على دعم المحافظة بقرابة 3 ملايين جنيه، مضيفاً أنه سيتم تطوير مصانع تدوير القمامة، لتتسع دائرتها وتشمل عددًا من المراكز لتدوير مخلفات القمامة، مع تحسين عمليات الجمع، والفرز بحيث تتحسن جودة التدوير.

جاء ذلك خلال بحثه تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، اليوم، مع ممثلي بنك التعمير الألماني KFW برئاسة مستر سيبستان، وهيئة التعاون السويسرية SECO، وبرئاسة مستر ايدى، والإتحاد الأوروبى EU ، بالإضافة إلى متدربين عن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، برئاسة أحمد خليل مدير البرنامج الوطني لإدارة المخالفات الصلبة، وبحضور المهندس صفوت سليمان المشرف العام على جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، والمهندس محمد إسماعيل استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وعددًا من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية البرنامج الوطني لإدارة المخلفات في الانتقال من المكون الفني إلى الاستثماري، موضحاً أن تلك الخطوة تحقق عائدًا ضخمًا من المخلفات بأنواعها " صناعية.. زراعية.. منزلي".

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