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دبي تطلق المرحلة الرابعة من مشروع للطاقة الشمسية بكلفة 3.8 مليار دولار

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
دبي تطلق المرحلة الرابعة من مشروع للطاقة الشمسية بكلفة 3.8 مليار دولار

محمد بن راشد-صورة أرشيفية

أطلق محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، المرحلة الرابعة من مشروع الطاقة الشمسية المركزة في بدبي، بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 13.6 مليار دولار).

ويشمل المشروع الواقع على مساحة اجمالية 43 كيلومتراً، وتصل قدرته الكاملة نحو 5 آلاف ميجاوات طاقة نظيفة، أعلى برج شمسي في العالم يصل ارتفاعه إلى 260 متر،وفقا لما ذكرته وكالة"الاناضول" التركية للأنباء.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطلقنا اليوم مرحلة جديدة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ، لتوفير طاقة نظيفة بقدرة 700 ميغاواط لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي".

وأضاف بن راشد، إن "تكلفة انتاج الطاقة الشمسية في دبي هي الأقل عالميا (بلغ 7.3 سنت أميركي للكيلووات ساعة)، وهدفنا 75 بالمائة طاقة نظيفة بحلول 2050.. نمضي وفق خطتنا بتسارع كبير".

وتتضمن المرحلة الرابعة، 3 وحدات بتقنية منظومة عاكسات القطع المكافىء بقدرة إجمالية 600 ميغاوات بواقع 200 ميجاوات لكل منها، ووحدة بتقنية برج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات على مساحة 9 كيلومترات مربعة.

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