"التعليم" تنظم محاضرة عن متلازمة داون من خلال الفيديو كونفرانس

قال الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، نظمت اليوم محاضرة عن متلازمة داون لجميع مديري عموم التعليم العام، ومديري التربية الخاصة، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومسؤولي الدمج بالمديريات والإدارات، ومعلمي التربية الفكرية، والدمج على مستوى كافة محافظات الجمهورية، من خلال الفيديو كونفرانس، وذلك بالتعاون مع الدكتورة نهى السحراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "زيي زيك".

أكدت الدكتورة إنجي مشهور، مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة أن المحاضرة تطرقت إلى تعريف متلازمة داون، وسبب الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون يوم 21 مارس على وجه التحديد، وسبب التسمية بمتلازمة داون، وأنه تم التطرق أيضا إلى أنواع متلازمة داون والتي تشمل التلازم الثلاثي، والحالة الثانية الانتقالي "تبدل وضعية الكروموزوم"، والحالة الثالثة "موزاييك".

كما أشارت هالة عبدالسلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة إلى أسباب حدوث متلازمة داون، وأنه كان لابد أن نحتفل بهذا اليوم حتى نؤكد لأبنائنا أنهم حقًا أصحاب همم وقدرات خاصة، نتعلم منهم الإرادة والتميز ووجودهم بيننا شرف وفخر لنا.