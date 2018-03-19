انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة كوم أمبو ضمن حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، تحت رعاية النائب محمد سليم عضو مجلس النواب.

يحضر المؤتمر كل من الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، والنواب مصطفى بكري، ياسين عبد الصبور، صلاح عفيفي، أحمد سعد درويش وعامر الحناوي ويوسف عبدالدايم، وبحضور 6 آلاف مواطن ، وذلك بديوان "سليم" بمنطقة السبعين بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.