تسجيل الدخول

الوطن

انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"

منذ 26 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة كوم أمبو ضمن حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، تحت رعاية النائب محمد سليم عضو مجلس النواب.

يحضر المؤتمر كل من الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، والنواب مصطفى بكري، ياسين عبد الصبور، صلاح عفيفي، أحمد سعد درويش وعامر الحناوي ويوسف عبدالدايم، وبحضور 6 آلاف مواطن ، وذلك بديوان "سليم" بمنطقة السبعين بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"
انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"
انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"
انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"
انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"
انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"
انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"
انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"
انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"
انطلاق مؤتمر دعم السيسي بكوم أمبو بحضور "أبوزيد" و"حسب الله" و"بكري"

أخبار متعلقة

انطلاق مؤتمر تأييد السيسي بالكاجوج في أسوان

انطلاق مؤتمر تأييد السيسي بالكاجوج في أسوان
لافتات تأييد السيسي تنتشر في شوارع أسوان

لافتات تأييد السيسي تنتشر في شوارع أسوان
سليم: نؤيد السيسي لحبنا له فهو رجل المرحلة الحالية والمقبلة

سليم: نؤيد السيسي لحبنا له فهو رجل المرحلة الحالية والمقبلة
بالصور| مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في مطوبس بحضور 4 آلاف مواطن

بالصور| مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في مطوبس بحضور 4 آلاف مواطن

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بالصيام الكبير ويؤكد: وطننا في حاجة للجميع

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بالصيام الكبير ويؤكد: وطننا في حاجة للجميع

أردوغان يهنئ بوتين بالفوز ويشير إلى التعاون الفعال في سوريا

أردوغان يهنئ بوتين بالفوز ويشير إلى التعاون الفعال في سوريا

"فتح": السيسي وأبومازن ناقشا هاتفيا محاولة اغتيال "الحمد لله"

"فتح": السيسي وأبومازن ناقشا هاتفيا محاولة اغتيال "الحمد لله"

البنك الدولي: تغير المناخ قد يجبر 140 مليون شخص للهجرة من بلادهم

البنك الدولي: تغير المناخ قد يجبر 140 مليون شخص للهجرة من بلادهم

ارتفاع أسعار الذهب عند تسوية اليوم

ارتفاع أسعار الذهب عند تسوية اليوم

اختيارات الوطن

بالصور| دموع وتأثر السيسي خلال كلمة البشير في احتفالية الأسرة المصرية

بالصور| دموع وتأثر السيسي خلال كلمة البشير في احتفالية الأسرة المصرية

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم..

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم.. "جهود غير عادية"

بالصور| رسائل غرامية على تذاكر المترو.. "المحبون مروا من هنا"

بالصور| رسائل غرامية على تذاكر المترو.. "المحبون مروا من هنا"

"مصر والسودان إيد واحدة".. مبادرة مصرية لدعم "السودانية": توظيف وعلاج

"مصر والسودان إيد واحدة".. مبادرة مصرية لدعم "السودانية": توظيف وعلاج

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

الأكثر قراءة

عاجل