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تقرير: عدد من تجاوزت أعمارهم الـ60 بلغ 962 مليون شخص بنهاية 2017

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
تقرير: عدد من تجاوزت أعمارهم الـ60 بلغ 962 مليون شخص بنهاية 2017

منظمة الأمم المتحدة-صورة أرشيفية

قالت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن عدد من تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما بلغ 962 مليون شخص، بنهاية 2017، وهم يشكلون 13% من إجمالي سكان العالم. وأفادت الإدارة الأممية، في تقرير نُشر مؤخرا، بارتفاع عدد المسنين في العالم من 382 مليونا عام 1980، إلى 962 مليونا، العام الماضي، ويعيش ثلثا هؤلاء في الدول النامية.

وذكرت وكالة"الاناضول"التركية: شكل من هم فوق الـ60 عاما ثُمن سكان العالم في 2017، ومن المتوقع أن تبلغ هذه النسبة الخُمس، بحلول عام 2020.وبلغ عدد من تخطى عمرهم الـ80 عاما في العالم، نحو 137 مليونا، فيما تتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد إلى 425 مليونا، بحلول 2050.ومن المتوقع أن يبلغ عدد المسنين، عام 2050، 2.1 مليار شخص، وهو ما سيتجاوز عدد الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و9 أعوام بحلول 2030، وعدد الشباب بحلول 2050.

وأوضحت الوكالة التركية: تؤثر عوامل عديدة في زيادة نسبة الشيخوخة في العالم، خاصة في البلدان المتقدمة، بينها: انخفاص معدلات المواليد، والتقدم الطبي، والتغير الديموغرافي، وتحسن أوضاع المعيشة.ووفق معطيات 2017، يعيش نحو68.7 مليون شخص فوق الـ60 عاما في إفريقيا، و549.2 مليون في آسيا، و183 مليون في أوروبا، و78.4 في أمريكا الشمالية، و76 مليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إضافة إلى 6.9 ملايين بمنطقة أوقيانوسيا.

وبحلول عام 2050، من المنتظر أن تزيد الشيخوخة في إفريقيا إلى 226 مليونا، و1.3 مليار في آسيا، و247.2 مليون في أوروبا، و123 مليونا في أمريكا الشمالية، و198 مليونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلا عن 13.3 مليونا في أوقيانوسيا.وبحسب معطيات الأمم المتحدة عن 143 بلدا ومنطقة حول العالم، فإن من هم فوق الـ60 عاما ويعيشون بمفردهم أو مع أزواجهم بشكل مستقل، بلغت نسبتهم في أفغانستان 2.3%، فيما تبلغ النسبة في فنلندا 93.4%.

ويعيش نحو 90% من المسنين مع أبنائهم في كل من أفغانستان وطاجيكستان وباكستان، فيما تبلغ النسبة أقل من 10% في كل من هولندا وألمانيا.وتتصدر اليابان، بحسب الأمم المتحدة، دول العالم من حيث نسبة الشيخوخة، إذ يشكل من هم أكبر من 60 عاما نحو 33.4% من سكان البلد الآسيوي.وحلت إيطاليا في المركز الثاني بنسبة 29.4%، ثم ألمانيا 28%، تلتها البرتغال بـ27.9%، وبعدها الفلبين بـ27.8%.ومن المنتظر أن تبلغ نسبة الشيخوخة في اليابان نحو 42.4% بحلول 2050.

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