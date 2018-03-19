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الوطن

"فتح": السيسي وأبومازن ناقشا هاتفيا محاولة اغتيال "الحمد لله"

منذ 2 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"فتح": السيسي وأبومازن ناقشا هاتفيا محاولة اغتيال "الحمد لله"

السيسي

قال ياسر  أبوسيدو، مسؤول العلاقات الخارجية بحركة فتح، إن الاتصال الهاتفي اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، جرى فيه مناقشة مستجدات الأمور في قطاع غزة منها  محاولة الاغتيال التي تعرض لها رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني.

وأضاف "أبوسيدو"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن هذا الاتصال كان للوصول إلى من كان وراء تلك العملية، حيث إن تلك محاولة الاغتيال يشوبها الكثير من الغموض ولابد أن يكون هناك تفاهم وتبادل معلومات بين مصر وغزة.

وأشار إلى أنه ربما يكون هناك بعض الأشخاص الخارجين عن حركة حماس وراء تلك العملية، حيث قامت حماس بتوقيف بعضهم للتحقيق معهم، وهذا التحقيق لم يصل إلى نتيجة يمكن إعلانها.

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