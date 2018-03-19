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الوطن

البنك الدولي: تغير المناخ قد يجبر 140 مليون شخص للهجرة من بلادهم

منذ 6 دقيقة
كتب: أحمد مصطفى:
البنك الدولي: تغير المناخ قد يجبر 140 مليون شخص للهجرة من بلادهم

البنك الدولي

حذر البنك الدولي اليوم من عواقب تجاهل قضية تغير المناخ، متوقعا أن تتسبب فى تهجير 140 مليون شخصاً من بلدانهم بحلول عام 2050.

وأصدر البنك تحليلا ًعن العلاقة بين تغير المناخ، وأنماط الهجرة في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأفريقيا.

وتوقّع التقرير أن هذه المناطق الثلاث، التي تمثل 55 ٪ من سكان العالم النامي، قد تشهد تدفقات هائلة للهجرة بسبب المناخ إذا أُجبر سكانها على ترك أراضيهم التي أصبحت أقل قابلية للتكيّف، بسبب عوامل مثل نقص المياه والمحاصيل وزيادة العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.

وقال البنك أن العمل المتضافر -بما في ذلك الجهود العالمية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتخطيط التنمية القوي على المستوى القطري - يمكن خفض هذا السيناريو الأسوأ الذي يزيد على 140 مليون شخص بشكل كبير ، بنسبة تصل إلى 80 بالمائة، أو أكثر من 100 مليون شخص.

وقالت الدراسة، إن مواطني المناطق المذكورة سيجبروا على الانتقال من مناطقهم الغير قابلة للبقاء بسبب زيادة مشاكل مثل ندرة المياه، وفشل المحاصيل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وعواصف العواصف.

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