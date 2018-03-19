تسجيل الدخول

الوطن

«بن سلمان»: سنطوِّر قنبلة نووية إذا فعلتها إيران.. وسنهزم فكر الإخوان بالمملكة

منذ 23 دقيقة
كتب: عبدالله إدريس

من النسخة الورقية

العدد : 2151

جميع الأعداد

«بن سلمان»: سنطوِّر قنبلة نووية إذا فعلتها إيران.. وسنهزم فكر الإخوان بالمملكة

ولى العهد فى حواره مع قناة «سى بى إس» الأمريكية

فى أول حوار له مع قناة أمريكية، تبادل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، آراءه بشأن إيران، والأزمة الإنسانية فى اليمن، وماضى بلاده ومستقبلها المأمول، مع الإعلامية نورا أدونيل بقناة «سى بى إس» الأمريكية، وبدأت «أدونيل» حوارها مع ولى العهد السعودى، بقولها: «عندما يفكر العديد من الأمريكيين فى المملكة العربية السعودية، فإنهم يفكرون فى أسامة بن لادن وهجمات 11 سبتمبر، ويفكرون فى الإرهاب الذى جلبه إلى الأراضى الأمريكية». فأجاب «بن سلمان»: «هذا صحيح، فقد قام أسامة بن لادن بتجنيد 15 سعودياً فى هجمات 11 سبتمبر لهدف واضح، أقرته وثائق وكالة المخابرات المركزية وتحقيقات الكونجرس، وهو إرادة أسامة بن لادن خلق انشقاق بين الشرق الأوسط والغرب، وبين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية»، مؤكداً أن المملكة نجحت خلال السنوات الأخيرة فى معالجة الانشقاق الذى خلقه «بن لادن» بين الرياض وواشنطن.

ولى العهد السعودى لـ«سى بى إس»: حقوق جديدة للسعوديات.. ويمكنهن إدارة أعمالهن والانضمام للجيش وحضور الحفلات.. وفى يونيو سيقُدن السيارات

وحول أفكار جماعة الإخوان الإرهابية، أكد «بن سلمان» أنها غزت المدارس السعودية، وتعهد بالقضاء الكامل على ما تبقّى من فكر عناصر الجماعة، وقال: «إن المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر لجماعة الإخوان، ولا يزال البعض منهم موجوداً، ولكن فى القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائياً»، مؤكداً أن بلاده ستقدم للعالم ما تبذله من مساعٍ حثيثة لمواجهة التطرف.

وبخصوص الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة وأوضاع المرأة السعودية حديثاً، أجاب «بن سلمان»: «ليس هناك فرق بين المرأة والرجل» مشيراً إلى أن قوانين الشريعة واضحة، فليس هناك نصّ يوجب على المرأة لبس العباءة السوداء، وأضاف «السعوديات لديهن حقوق جديدة، ويمكنهن البدء فى إدارة أعمالهن والانضمام للجيش وحضور الحفلات والفعاليات الرياضية، وفى يونيو المقبل سيكون باستطاعتهن قيادة السيارات».

«خامنئى» يريد إنشاء مشروع فى الشرق الأوسط على طريقة هتلر فى أوروبا.. وطهران تؤوى عناصر من «القاعدة».. والحوثيين تمثل تهديد للحدود السعودية

ورداً إلى استفسارات «أدونيل» حول حملة مكافحة الفساد التى قام بها فى المملكة، أجاب «بن سلمان» بأنها جاءت لمعاقبة الفاسدين وإرسال إشارة واضحة بأن كل مَن ينخرط فى صفقات فاسدة سيواجه القانون، وصرح «بن سلمان» بأن المبلغ الذى تمت استعادته تجاوز 100 مليار دولار، مؤكداً أن الهدف الحقيقى ليس الحصول على المال وإنما القضاء على الفساد، قائلاً: «ما قمنا به كان ضرورياً ويتطابق مع القوانين».

وتناول الحوار الملف الإيرانى وعلاقته بميليشيات الحوثى فى اليمن، وقال «بن سلمان»: «إيران تؤوى عناصر من تنظيم القاعدة»، مؤكداً أن الفكر الإيرانى تسلل إلى أجزاء كبيرة من اليمن، كما أشار إلى أن ميليشيات الحوثيين فى اليمن تهدد الحدود السعودية، واستغلال المساعدات التى تصل لليمن لصالحهم، وأكد «بن سلمان» أن خامنئى يريد التوسع، بإنشاء مشروع خاص به فى الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير مشروع هتلر الذى أراد به التوسع فى أوروبا فى ذلك الوقت». وشدد «بن سلمان» على أنه فى حالة امتلاك إيران قنبلة نووية، فإن بلاده ستطور قنبلة نووية فى أسرع وقت ممكن، قائلاً: «السعودية لا تريد الحصول على أى قنبلة نووية، ولكن من دون شك إذا طوَّرت إيران قنبلة نووية، فسوف نفعل ذلك أيضاً»، وفى معرض حديثه عن العلاقات السعودية - الأمريكية، قال: «العلاقات بين الرياض وواشنطن تاريخية تعود إلى ما يقرب من 80 عاماً».

أخبار متعلقة

بن سلمان: إذا طورت إيران "سلاحها النووى" سنرد بالمثل

بن سلمان: إذا طورت إيران "سلاحها النووى" سنرد بالمثل
السعودية تنفي احتجاز والدة الأمير محمد بن سلمان

السعودية تنفي احتجاز والدة الأمير محمد بن سلمان
البابا تواضروس: "بن سلمان" يقدم صورة عصرية منفتحة عن السعودية

البابا تواضروس: "بن سلمان" يقدم صورة عصرية منفتحة عن السعودية
تواضروس: "مُعجب بشخصية وابتسامة محمد بن سلمان"

تواضروس: "مُعجب بشخصية وابتسامة محمد بن سلمان"
بعد غد.. ترامب يستقبل محمد بن سلمان

بعد غد.. ترامب يستقبل محمد بن سلمان
"المرأة والإصلاح والإرهاب".. أهم ما جاء في حوار بن سلمان مع "CBS"

"المرأة والإصلاح والإرهاب".. أهم ما جاء في حوار بن سلمان مع "CBS"
كواليس أول لقاء لـ"بن سلمان" مع الإعلام الأمريكي: 3 سنوات من المحاولة

كواليس أول لقاء لـ"بن سلمان" مع الإعلام الأمريكي: 3 سنوات من المحاولة
9 رسائل لـ"بن سلمان" في أول لقاء بالإعلام الأمريكي.. ما علاقة "جوجل"؟

9 رسائل لـ"بن سلمان" في أول لقاء بالإعلام الأمريكي.. ما علاقة "جوجل"؟
عاجل| محمد بن سلمان يغادر إلى واشنطن في زيارة رسمية

عاجل| محمد بن سلمان يغادر إلى واشنطن في زيارة رسمية
بن سلمان: المرأة السعودية غير مجبرة على ارتداء غطاء رأس أو عباءة سوداء

بن سلمان: المرأة السعودية غير مجبرة على ارتداء غطاء رأس أو عباءة سوداء

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

من الانتخابات لـ"الأسرة المصرية".. "قالوا إيه" مهرجان وطني يواكب الحدث

من الانتخابات لـ"الأسرة المصرية".. "قالوا إيه" مهرجان وطني يواكب الحدث

بالفيديو| سائق يحطم الرقم القياسي للسرعة في شارع بمدريد

بالفيديو| سائق يحطم الرقم القياسي للسرعة في شارع بمدريد

وزيرة السياحة: لاغارد أخبرتني بأني سأكون محط أنظار بنات العالم

وزيرة السياحة: لاغارد أخبرتني بأني سأكون محط أنظار بنات العالم

أديب: جهاز مخابرات أوروبي قتل ريجيني

أديب: جهاز مخابرات أوروبي قتل ريجيني

عماد أديب: "أي رئيس غير السيسي كان خد القرارات دي مكنش كمل"

عماد أديب: "أي رئيس غير السيسي كان خد القرارات دي مكنش كمل"

اختيارات الوطن

«السيسى والبشير».. قمة الأشقاء لتجاوز الأزمات

«السيسى والبشير».. قمة الأشقاء لتجاوز الأزمات

بروفايل| «بوتين».. القيصر زعيماً

بروفايل| «بوتين».. القيصر زعيماً

سجينات القناطر مع أطفالهن..

سجينات القناطر مع أطفالهن.. "فرحة لقاء ورهبة فراق"

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم..

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم.. "جهود غير عادية"

بالصور| رسائل غرامية على تذاكر المترو.. "المحبون مروا من هنا"

بالصور| رسائل غرامية على تذاكر المترو.. "المحبون مروا من هنا"

الأكثر قراءة

عاجل