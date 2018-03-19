بالفيديو| مراحل تصميم وتجهيز طائرة المنتخب في كأس العالم

نشرت فضائية "ON SPORT"، مقطع فيديو يوضح مراحل تصميم وتجهيز الطائرة الخاصة للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم، المقرر إقامتها في روسيا، الصيف المقبل.

وشهد شريف فتحي وزير الطيران المدني، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، وقيادات الشركة وبعض نجوم الكرة والفن، الاحتفالية الكبري التي أقامتها الشركة المصرية لخدمات الأقاليم "بريزنتيشن" بصالة 4 بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم للإعلان عن طائرة مصر للطيران الرسمية للمنتخب القومي، وكذلك اختيار مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري والدوري المصري وكأس مصر وحقوق الرعاية الأخرى التي تمتلكها شركة "بريزنتيشن" من اتحاد الكرة المصري وذلك لمدة خمسة سنوات.