عماد أديب: "أي رئيس غير السيسي كان خد القرارات دي مكنش كمل"

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من بداية حكمه، وحتى سنة 2000 لم تكن تشوبه شائبة، ولكن الأزمة كانت في الـ11 سنة الأخيرة من حكمه.

وأضاف "أديب"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي خالد أبوبكر أن مبارك اتخذ عدة قرارات مهمة لمصر، منها أنه لم يدخل مصر في حرب مع ليبيا أو السودان، وتنازل عن ثأره الشخصي في محاولة اغتياله في إثيوبيا.

وتابع أن جزء رئيسي من نجاح الرئيس السيسي أنه كان لديه تفويض من الشعب، مشيرا إلى أن أي رئيس غير السيسي كان اتخذ تلك القرارات لم يكن يستكمل فترة حكمه.