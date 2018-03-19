"النور" بالبحر الأحمر ينظم مؤتمرا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة حزب النور، في محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم، مؤتمراً جماهيرياً، لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية، لفترة ثانية، وذلك بنادي المعلمين بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، والنائب محمد رشاد عضو مجلس النواب عن الحزب وعددًا من قيادات الحزب.

وقال أيمن عبده أمين حزب النور بالبحر الأحمر، إنه لا يخفى على أى متابع ما حدث فى مصر منذ فترة وما يحدث بها الآن من إنجازات، مؤكدًا أن حزب النور يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات.

وأضاف، أمين حزب النور بالبحر الأحمر، أن عندما يكون الاختيار بين الدولة ولا الدولة فقطعا يكون الاختيار للدولة وبقائها، مناشدًا الحضور بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع، أن الأحزاب السياسية فى مصر جزء من نسيج الوطن، وحزب للنور يرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أفضل من يحقق النسيج بين مؤسسات الدولة، وأن الحزب يدعم بقوة الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.