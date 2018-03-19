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الوطن

لميس الحديدي: الشعب يدعم دولته "ابتدينا نزق لقدام"

منذ 52 دقيقة
كتب: شريف سليمان
لميس الحديدي: الشعب يدعم دولته "ابتدينا نزق لقدام"

لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية الأسرة المصرية اليوم الاثنين.

وقالت الحديدي، خلال تقديم برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُذاع عبر فضائية "CBC"، إن الشعب المصري يدعم دولته وشرعيتها، حتى تستطيع أن تتخذ القرارات السياسية والاقتصادية المختلفة، مهما اختلفوا مع بعض تفاصيله. 

وأضافت: "هدفنا أن يتقدم هذا البلد، وبدأنا نرى إصلاح حقيقي للبلد"، مستطردًا: "البلد بتزق لقدام، إصلاح الفساد ده ديناصور، لإن الدولة بتتعرض لمحاولات هدم منذ عام 2011".

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