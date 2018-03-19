تسجيل الدخول

الوطن

محمد بن زايد يستقبل فرق الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن

منذ 49 دقيقة
كتب: وكالات
محمد بن زايد يستقبل فرق الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن

محمد بن زايد

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، فرق هيئة الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن يرافقهم الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام ونواب الأمين العام.

وأكد خلال الاستقبال أن الأعمال الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تعد نھجا أصيلا وثابتا في سياستها التي تحظى بسجل حافل من المبادرات الإنسانية والخيرية والإغاثية في مختلف مناطق العالم.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الھلال الأحمر الإماراتي يجسد ھذا النهج في مبادراته وبرامجه وأعماله التي ينفذها لدعم الشعوب والدول المحتاجة للعون والمساعدة وھو يتجلى في الدور الإغاثي والإنساني الذي يقوم به على أرض اليمن الشقيق.

وأشار إلى أن دور دولة الإمارات الإنساني والخيري في اليمن امتداد لتاريخ أخوي مشترك طويل.. مشددا سموه على أن دولة الإمارات لن تدخر جهدا في تعزيز دورھا ومسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق.

وثمن الشيخ محمد جهود الهلال الأحمر الإماراتي في مد يد العون والمساعدة لدعم الأشقاء في مختلف المناطق والمدن اليمنية رغم الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها في تلك المناطق .. داعيا سموه إلى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية وإقامة المشاريع والبرامج التنموية الهادفه إلى مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

وقال ولي عهد ابوظبي " إن أبناء الإمارات أثبتوا أنهم على قدر الحدث وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأنهم أهل للثقة التي وضعتها قيادة الدولة فيهم ".

وخاطب بن زايد فرق هيئة الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن بقوله " إن الإمارات قيادة وشعبا تفتخر وتعتز ببذلكم وعطائكم وتتابع تحركاتكم الميدانية على الساحة اليمنية رغم الظروف السائدة هناك بتقدير وإعجاب شديدين ".

وفي ختام اللقاء.. أعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق والسداد لفرق الهلال الأحمر في إنجاز مهامهم الإنسانية المستقبلية باليمن.

وتضطلع فرق الهلال الأحمر المتعاقبة على الساحة اليمنية بالعديد من المهام الإنسانية المتمثلة في إيصال المساعدات الغذائية للمتأثرين في المحافظات اليمنية المختلفة ودراسة احتياجات سكانها من الخدمات الضرورية والإشراف على عمليات التنمية والإعمار وتأهيل المؤسسات والمرافق الحيوية.

 

أخبار متعلقة

عزالعرب: زيارة عبدالله بن زايد يؤكد التوافق بين مصر والإمارات

عزالعرب: زيارة عبدالله بن زايد يؤكد التوافق بين مصر والإمارات
بروفايل| عبدالله بن زايد.. الزيارة الهامة

بروفايل| عبدالله بن زايد.. الزيارة الهامة
عبدالله بن زايد:"قطر" واحدة من منصات نشر التطرف والإرهاب وافساد العقول

عبدالله بن زايد:"قطر" واحدة من منصات نشر التطرف والإرهاب وافساد العقول
"بن زايد": التدخلات الإيرانية والتركية في سوريا زادت الأمور تعقيدا

"بن زايد": التدخلات الإيرانية والتركية في سوريا زادت الأمور تعقيدا
"بن زايد": مصر تعافت من أزمة كانت صعبة على كل محبيها

"بن زايد": مصر تعافت من أزمة كانت صعبة على كل محبيها
عبدالله بن زايد: سنستمر في العمل مع مصر بقوة لمواجهة تحدياتنا المشتركة

عبدالله بن زايد: سنستمر في العمل مع مصر بقوة لمواجهة تحدياتنا المشتركة
عاجل| بدء محادثات سامح شكري وعبد الله بن زايد لبحث قضايا المنطقة

عاجل| بدء محادثات سامح شكري وعبد الله بن زايد لبحث قضايا المنطقة
دبلوماسي يوضح سبب استقبال السيسي بنفسه لـ"بن زايد وبن سلمان"

دبلوماسي يوضح سبب استقبال السيسي بنفسه لـ"بن زايد وبن سلمان"
بن زايد لـ عبد العال: مصر حائط الصد أمام ما يتعرض له العرب من تهديدات

بن زايد لـ عبد العال: مصر حائط الصد أمام ما يتعرض له العرب من تهديدات
محمد بن زايد للملايين على أرض الإمارات: بلدكم الثاني

محمد بن زايد للملايين على أرض الإمارات: بلدكم الثاني

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

لوزا يستقبل نائب الوزير البرلماني الياباني للشؤون الخارجية

لوزا يستقبل نائب الوزير البرلماني الياباني للشؤون الخارجية

اليوم.. الحكم في دعوى السماح بتنظيم تظاهرة أمام الجامعة العربية

اليوم.. الحكم في دعوى السماح بتنظيم تظاهرة أمام الجامعة العربية

مصرع موظف على يد مساعد شرطة في مشاجرة على أسبقية الري بالمنوفية

مصرع موظف على يد مساعد شرطة في مشاجرة على أسبقية الري بالمنوفية

عبد المنعم سعيد يُطالب بحل الأحزاب التي لم تحصل على أي مقعد بالبرلمان

عبد المنعم سعيد يُطالب بحل الأحزاب التي لم تحصل على أي مقعد بالبرلمان

غدا.. الحكم في دعوى وقف الانتخابات ومد فترة حكم "السيسي"

غدا.. الحكم في دعوى وقف الانتخابات ومد فترة حكم "السيسي"

اختيارات الوطن

«السيسى والبشير».. قمة الأشقاء لتجاوز الأزمات

«السيسى والبشير».. قمة الأشقاء لتجاوز الأزمات

بروفايل| «بوتين».. القيصر زعيماً

بروفايل| «بوتين».. القيصر زعيماً

سجينات القناطر مع أطفالهن..

سجينات القناطر مع أطفالهن.. "فرحة لقاء ورهبة فراق"

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم..

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم.. "جهود غير عادية"

بالصور| رسائل غرامية على تذاكر المترو.. "المحبون مروا من هنا"

بالصور| رسائل غرامية على تذاكر المترو.. "المحبون مروا من هنا"

الأكثر قراءة

عاجل