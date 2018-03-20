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الوطن

هبة حاملة زوجها على ظهرها: "بيتعصب عليا".. والأخير: "الآية انقلبت"

اليوم AM 01:11
كتب: محمود البدوي
هبة حاملة زوجها على ظهرها: "بيتعصب عليا".. والأخير: "الآية انقلبت"

هبة السيد

عرضت قناة "العاصمة"، فيديو "الوطن"، الخاص بسيدة تُدعى هبة السيد، والتي تحمل زوجها المريض خالد البدوي الشهير بـ"كرم"، على ظهرها أثناء ذهابه إلى مركز حورس لغسيل الكلى.

وقالت هبة، إنها تزوجت منذ عام 2004 ولديها من الأطفال ثلاثة فقط "صباح، رقية، ومصطفى"، موضحة أنها "تحب زوجها حب روحاني، رغم أنه دائما يتعصب حتى قبل مرضه".

وأضافت هبة، خلال حوارها في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة": "بشيله على ظهري من البيت لحد محطة مترو المرج الجديدة، وبنزل المطرية آخد توك توك لغاية مركز الغسيل اسمه حورس في الحلمية".

فيما رد الزوج خالد البدوي، خلال حوراه في نفس البرنامج: "أنا طبعي كده عصبي لأن أبويا كان كده، بس الآيه انقلبت وبقت هيا اللي بتزهق عليا، كل واحد لية طاقة تحمل".

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